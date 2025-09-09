Invocação do Mal 4: o que aconteceu com a família Smurl na vida real?

Ed e Lorraine Warren entraram no caso em 1986. Eles concluíram que a família era atormentada por quatro espíritos: uma idosa, uma jovem com potencial para violência, um homem que morreu na casa e um demônio.

Janet e Jack Smurl em frente à casa assombrada Imagem: Wilkes-Barre Times Leader/Fred Adams

Senti uma queda de temperatura de pelo menos uns 30 graus. Então, uma massa escura se formou a cerca de um metro à minha frente. Ouvi um barulho atrás de mim, um barulho de algo chacoalhando Ed Warren ao Times Leader sobre a primeira noite na casa

O casal Warren não conseguiu resolver o caso. Quem ajudou a família foi um pastor local, Joseph Adonizio, que disse ao Times Leader que "orações intensas expulsaram os maus odores e os demônios violentos da casa em West Pittston".

A filha, Carin Smurl, hoje em dia trabalha como investigadora paranormal. Seu pai, Jack, morreu em 2017 por complicações do diabetes. Carin disse que ele havia deixado o passado sobrenatural para trás em entrevista ao Pocono Record: "Passamos por momentos muito difíceis e não tínhamos a quem recorrer [...] Ele ficou feliz por eu ser a voz das pessoas que precisam de ajuda."

Outra moradora que se mudou após os eventos disse não ter testemunhado nada anormal. A casa foi colocada à venda em 1987, segundo o Observer-Reporter. No mesmo ano, Debra Owens se mudou para o duplex.