Influencer revela preconceito por tamanho de bumbum: 'Julgada como burra'

A influenciadora Janaína Prazeres admitiu já ter sofrido preconceito devido ao tamanho de seu bumbum.

O que aconteceu

A modelo afirmou que sua inteligência foi questionada. "Já fui julgada como burra pelo tamanho do meu bumbum. Existe a ideia de que mulher com curvas não pode ser inteligente, como se a aparência definisse tudo", disse à Quem.

De acordo com ela, sentiu esse preconceito maior fora do país. "Quando morei fora do Brasil senti ainda mais isso, porque nem sempre as curvas da brasileira são vistas de forma respeitosa. Muitas vezes somos reduzidas a estereótipos", destacou.