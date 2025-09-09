Grande amor de Heleninha, William não existirá no remake de 'Vale Tudo'?

No último capítulo da novela original, Heleninha revela estar há um ano sem beber. Além disso, organiza uma exposição com suas obras, marcando uma fase de superação e recomeço ao lado de William.

William (Dennis Carvalho) na primeira versão de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O destino amoroso de Heleninha no remake deve ser diferente. No capítulo desta terça (9), o clima esquenta entre ela e Renato (João Vicente de Castro), algo que não aconteceu em 1988. Tudo leva a crer que eles formarão um casal até o fim da trama, uma vez que o primo de Marco Aurélio (Alexandre Nero) sempre demonstrou preocupação com Heleninha e pode ajudá-la em sua reabilitação.

O surgimento de um próximo amor de Heleninha não foi confirmada. Ainda assim, a presença de William não é descartada, afinal, ele teve relação importante com outro núcleo da novela.

Ligação de William com a TCA

Na original, William Cardoso McPherson é um empresário bilionário que negocia com a TCA. Ele surge na trama infiltrado na empresa de Odete Roitman para desmascarar uma falcatrua de Marco Aurélio (Reginaldo Faria).