Fofoca Awards 2025 tem transmissão em Splash: onde assistir e horários
O Fofoca Awards 2025 terá transmissão ao vivo pelo UOL nesta quarta-feira (10) a partir de 20h. O evento começa com o tapete vermelho que mostra a chegada dos indicados e convidados e transmite o anúncio dos vencedores a partir de 21h, no Youtube de Splash.
O Fofoca Awards é apresentado por Keila Jimenez e Dennys Motta. Esta é a segunda edição do prêmio e terá três novas categorias para premiar jornalistas de celebridades e programas de TV de entretenimento. O evento será em São Paulo.
No total, são oito categorias no prêmio - com 33 indicados. As novidades são: Programa de Fofoca em Rádio, Canal Youtube ou Podcast e Fofoca Internacional. As três citadas e a categoria @ de Fofoca terão votação popular em site divulgado pela organização.
A homenageada do ano será Sonia Abrão. A apresentadora do A Tarde é Sua completa 41 anos de carreira. Na primeira edição, o homenageado foi Leão Lobo, que recebeu o troféu Língua Dourada.
Entre os nomes confirmados para entregar prêmios estão Márcia Sensitiva, Reinaldo Gottino, Roberta Miranda e Naldo Benny.
Veja abaixo a lista completa de indicados para o Fofoca Awards 2025:
Fofoqueiro Revelação
Gabriel Vaquer
Monique Arruda
Gustavo Coruja
Juliane Massaoka
Programa de Fofoca - Rádio
Lucas Pasin - Band FM/RJ
Kaká Meyer - Band FM/SP
Thiago Rocha - Nativa FM
Chupim - Metropolitana FM
Canal YouTube ou Podcast
Camarote da Fofoca
Diva Depressão
O Brasil que Deu Certo
WebTV Brasileira
Fofoca Internacional (votação popular)
Loucuras do Justin Bieber
Separação Jennifer Lopez e Ben Affleck
Golpe da Sister Hong
Traição CEO no show do Coldplay
@ de Fofoca (votação popular)
O Fuxico
Portal Leo Dias
Gina Indelicada
Alfinetei
Fofoca Nacional (votação popular)
Treta Teen ex-nora Luciano Huck
Separação Virgínia e Zé Felipe
Briga pela guarda do filho de Marília Mendonça
Confusão da Fazenda Talismã
Programa de Fofoca - TV
A Tarde é Sua (RedeTV!)
TV Fama (RedeTV!)
A Hora da Venenosa (Record TV)
Fofocalizando (SBT)
Fofoqueiro do Ano (votação popular)
Fabíola Reipert
Leo Dias
Daniel Nascimento
Gabriel Perline
Fábia Oliveira
