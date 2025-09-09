Fofoca Awards 2025 tem transmissão em Splash: onde assistir e horários

O Fofoca Awards 2025 terá transmissão ao vivo pelo UOL nesta quarta-feira (10) a partir de 20h. O evento começa com o tapete vermelho que mostra a chegada dos indicados e convidados e transmite o anúncio dos vencedores a partir de 21h, no Youtube de Splash.

O Fofoca Awards é apresentado por Keila Jimenez e Dennys Motta. Esta é a segunda edição do prêmio e terá três novas categorias para premiar jornalistas de celebridades e programas de TV de entretenimento. O evento será em São Paulo.

No total, são oito categorias no prêmio - com 33 indicados. As novidades são: Programa de Fofoca em Rádio, Canal Youtube ou Podcast e Fofoca Internacional. As três citadas e a categoria @ de Fofoca terão votação popular em site divulgado pela organização.