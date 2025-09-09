Flávia Alessandra detalha volta 'mais afiada' de vilã a 'Êta Mundo Melhor!'

Ah, Sandra não sabe existir sem sede de vingança, né? Ela volta ainda mais afiada, com aquela intensidade que já conhecemos. Podem esperar muito jogo de manipulação, planos mirabolantes e, claro, um tempero bem venenoso de emoção para movimentar a trama.

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Flávia garante que a personagem vai movimentar a trama com uma nova leva de maldades — desta vez, ela vai até os finalmentes. "Vale destacar também que em 'Eta Mundo Bom', a Sandra não botava a mão na massa. Eram os capangas dela que sujavam as mãos. Enquanto em 'Eta Mundo Melhor!', acho que o tempo na prisão aflorou esse lado violento dela. Nessa novela ela está muito implacável nesse sentido."

Questionada se a personagem volta para ficar de vez até o final da trama, Flávia faz suspense. "Um dos pontos principais de uma novela é que, por ser uma obra aberta, a gente não sabe os rumos que os nossos personagens vão tomar e quando. Então fica esse mistério no ar."

Retorno de Flávia à novela criada por Walcyr Carrasco era um pedido recorrente dos fãs, conta a atriz. "Sempre recebo mensagens de pessoas dizendo que sentem falta da Sandra, que amam odiá-la. É um personagem que marcou muito e que mexeu com a audiência. Os comentários sempre vêm carregados de empolgação. E esse carinho é muito gostoso de sentir".