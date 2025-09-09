Guerra critica trio de Estrela da Casa e diz que eliminaria outra cantora

No caso de Gabriel, a crítica recaiu sobre a falta de vida nas interpretações, tornando as músicas parecidas e sem emoção.

O Gabriel também tem um pouco disso, essa 'maçã desidratada'. Ele pega boas músicas, mas parece que não tem vida, parece que tudo fica muito parecido, fica sem emoção. Marcio Guerra

Breno, por sua vez, foi visto como alguém que não consegue empurrar a música para frente - no caso, uma de Lulu Santos -, mantendo-se em uma zona de conforto e não aproveitando todo o potencial do seu timbre vocal.

Parece que ele não defende a música, parece que ele tá no meio da Timbalada, no meio do axé music. Parece que ele tá no pré-carnaval da Bahia, tudo vira reggae, tudo vira samba e reggae na voz dele. Marcio Guerra

Guerra ainda ressaltou que, apesar do timbre agradável, Breno peca pela falta de energia interpretativa, o que limita seu destaque no reality.

'Ela veio repaginada, mas faltou afinação', diz Marcio Guerra sobre Thalys

Marcio Guerra avalia que Thalys teve evolução e energia renovada, mas faltou afinação e segurança, fatores que levaram à sua eliminação, apesar do desempenho considerado o melhor dela no programa.