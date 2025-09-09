Ex-marido se pronuncia sobre flagra de mulher com CEO em show de Coldplay

Andrew Cabot, ex-marido de Kristin Cabot — flagrada com o ex-CEO da Astronomer, Andy Byron, em show de Coldplay — se pronunciou sobre o ocorrido.

O que aconteceu

O casal já estava separado. "A decisão de divórcio estava em andamento antes daquela noite. Agora que o pedido de divórcio se tornou público, Andrew espera que isso proporcione um encerramento respeitoso às especulações e permita à sua família a privacidade que sempre prezou", revelou um representante de Andrew Cabot em entrevista à People.

Ex-diretora de RH e ex-CEO foram vistos aos beijos na apresentação de 16 de julho, em Massachusetts, nos EUA. Em meio ao flagra da "kisscam", os dois se separam. Enquanto ela se virou de costas para esconder o rosto, ele se abaixou para sair do enquadramento da câmera.