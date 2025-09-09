Ex-BBB Isabelle Nogueira será tema de enredo no próximo Carnaval

Isabelle Nogueira, 32, será o tema do desfile da escola de samba manauara Presidente Vargas no Carnaval de 2026.

O que aconteceu

A agremiação anunciou "Com Uma Flecha e um Sonho: Isabelle Nogueira, A Força da Mulher Amazônica" como seu enredo para a folia do próximo ano. "É com imensa alegria que iniciamos mais uma etapa da nossa jornada rumo ao Carnaval 2026! Nosso enredo Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica será a inspiração que guiará a criação do samba que dará vida ao desfile da Presidente Vargas. Celebramos, com emoção, a potência das mulheres que são guardiãs da Amazônia: indígenas, caboclas e negras. Guerreiras, artesãs, ceramistas, tecelãs, rezadeiras e parteiras. Mulheres de fibra e coragem, que carregam consigo os segredos, as histórias e os saberes da floresta-mãe. Que a força da Cunhã do Brasil, Isabelle Nogueira, ecoe em cada batida do tambor, em cada canto e em cada passo do nosso desfile!", declarou a Presidente Vargas, por meio de suas redes sociais.

Isabelle comemorou a escolha e se disse grata pela homenagem. "Fico muito lisonjeada e emocionada em ser o tema do enredo da escola de samba Presidente Vargas, porque tenho muita conexão com toda essa cultura do Carnaval e com o bairro que é o berço da comunidade, que conheço muito bem e quero que o Brasil também descubra", afirmou ela.