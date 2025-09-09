SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Ex-BBB Isabelle Nogueira será tema de enredo no próximo Carnaval

Colaboração para Splash, em Londrina
Isabelle Nogueira será tema do enredo da Presidente Vargas
Isabelle Nogueira será tema do enredo da Presidente Vargas Imagem: Divulgação

Isabelle Nogueira, 32, será o tema do desfile da escola de samba manauara Presidente Vargas no Carnaval de 2026.

O que aconteceu

A agremiação anunciou "Com Uma Flecha e um Sonho: Isabelle Nogueira, A Força da Mulher Amazônica" como seu enredo para a folia do próximo ano. "É com imensa alegria que iniciamos mais uma etapa da nossa jornada rumo ao Carnaval 2026! Nosso enredo Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica será a inspiração que guiará a criação do samba que dará vida ao desfile da Presidente Vargas. Celebramos, com emoção, a potência das mulheres que são guardiãs da Amazônia: indígenas, caboclas e negras. Guerreiras, artesãs, ceramistas, tecelãs, rezadeiras e parteiras. Mulheres de fibra e coragem, que carregam consigo os segredos, as histórias e os saberes da floresta-mãe. Que a força da Cunhã do Brasil, Isabelle Nogueira, ecoe em cada batida do tambor, em cada canto e em cada passo do nosso desfile!", declarou a Presidente Vargas, por meio de suas redes sociais.

Isabelle comemorou a escolha e se disse grata pela homenagem. "Fico muito lisonjeada e emocionada em ser o tema do enredo da escola de samba Presidente Vargas, porque tenho muita conexão com toda essa cultura do Carnaval e com o bairro que é o berço da comunidade, que conheço muito bem e quero que o Brasil também descubra", afirmou ela.

A jovem amazonense foi uma das revelações do BBB 24 (Globo). Ela esteve entre as finalistas da temporada, onde chegou a engatar um romance com outro confinado, Matteus Amaral, 29, de quem se separou no início deste ano.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.