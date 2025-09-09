Ed Sheeran anuncia mudança para os EUA: 'Sou a única pessoa indo para lá'

O cantor Ed Sheeran, 34, que já emplacou 14 singles e oito álbuns no 1º lugar das paradas do Reino Unido, confirmou que está "prestes a se mudar para a América" com a família.

O que aconteceu

O cantor explicou que a decisão está ligada à sua próxima turnê pelos EUA, já que não faria sentido manter uma rotina de constantes viagens de ida e volta. "Vou fazer uma turnê lá por um tempo, e tenho família, então não posso ficar entrando e saindo. Vamos nos estabelecer lá", contou no podcast 2 Johnnies.

Em tom bem-humorado e sarcástico, em referência ao atual cenário político do país, sob comando de Donald Trump, ele acrescentou: "Estou prestes a me mudar para a América? Sinto que posso ser a única pessoa se mudando para lá?".