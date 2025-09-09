'Castelo Infinito' é mais do mesmo, mas isso é o suficiente

Pode parecer pejorativo chegar aqui e dizer que o filme de anime mais esperado dos últimos anos é apenas "mais do mesmo", mas é a melhor forma para definir o novo longa de "Demon Slayer", que chega aos cinemas brasileiros esta semana. O "Castelo Infinito" é tudo o que você imagina da produção: tem uma animação deslumbrante, lutas empolgantes, flashbacks dramáticos, Tanjiro agindo como coach motivacional dos personagens...

Sequência direta do arco do Treinamento Hashira, aqui vemos os Caçadores de Onis atravessando o Castelo Infinito de Muzan para derrotar o grande inimigo da obra. Em vários momentos do filme fica evidente que se trata de um arco final, pois os personagens falam a todo momento que "hoje acabará essa guerra milenar". O problema é que esse "hoje" pode demorar um pouquinho, afinal não temos qualquer previsão de quando os próximos dois filmes da trilogia serão lançados.

Inclusive o fato de ser uma trilogia pode confundir as pessoas. O filme não tem uma estrutura padrão de longa-metragem, e é quase uma maratona de combates envolventes. Pode ser uma decepção para quem queria ver uma história um pouco mais elaborada, mas funciona bem quando você chega com a expectativa correta. Mesmo assim, os três combates do longa conseguem empolgar, principalmente a esperada luta entre Tanjiro e Akaza.