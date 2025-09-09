Corpo de Angela Ro Ro é velado no RJ; fãs e amigos se despedem da cantora

O velório de Angela Ro Ro acontece no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, região central do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Fãs, amigos e familiares se despedem da cantora na capela Ecumênica 1, das 13h às 16h. "Todos os fãs possuem o direito de se despedirem da cantora", disse o advogado da artista, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em contato com Splash.

Angela Ro Ro morreu ontem, aos 75 anos, na capital fluminense. A compositora tratava um quadro de infecção hospitalar.