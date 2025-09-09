Charlie Sheen fez lipoaspiração após prostituta chamá-lo de gordo

Charlie Sheen, 60, realizou uma lipoaspiração após ser chamado de "gordo" por uma prostituta.

O que aconteceu

A revelação foi feita em seu livro de memórias, "The Book of Sheen". O comentário foi feito em Toronto, no Canadá, quando ele filmava "Rated X" (2000) com o irmão, Emilio Estevez.

De acordo com ele, quis "encerrar seu período de celibato" com uma "morena linda". O astro de "Two and a Half Men" convidou a mulher para seu hotel.