O novo rumo de Filipa e Jaques após cena quente e flagra em 'Dona de Mim'

A conversa entre eles é marcada por lembranças do passado e reflexões sobre culpa, transformação e desejo. Filipa confronta Jaques sobre atitudes antigas, mas também reconhece que algo nele parece ter mudado.

Davi (Rafa Vitti) vê Jaques (Marcello Novaes) beijando Filipa (Claudia Abreu) em Dona de Mim Imagem: Divulgação/Globo

O clima de encantamento culmina quando Jaques se aproxima para beijar Filipa. Esse momento que é interrompido pela consciência de Filipa. Jaques tenta convencê-la a viver o momento como uma fantasia, mas Filipa resiste.

Quem assiste tudo de longe é Davi (Rafa Vitti). Mais tarde, o rapaz confronta Jaques sobre a atitude do vilão perante à madrasta.

