Dona de Mim

O novo rumo de Filipa e Jaques após cena quente e flagra em 'Dona de Mim'

Clara Ribeiro
Colaboração para Splash, em São Paulo
Jaques (Marcello Novaes) beija Filipa (Claudia Abreu) em Dona de Mim
Jaques (Marcello Novaes) beija Filipa (Claudia Abreu) em Dona de Mim Imagem: Divulgação/Globo

O destino de Filipa (Claudia Abreu) cai nas mãos de Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim". Splash teve acesso às cenas que irão ao ar no capítulo desta terça-feira (9). Confira a seguir.

O que vai acontecer

Após receber alta do hospital, Filipa tenta retomar aos poucos a rotina. No capítulo de hoje de 'Dona de Mim', ela aceita o convite de Jaques de fazer um luau no jardim da mansão.

A conversa entre eles é marcada por lembranças do passado e reflexões sobre culpa, transformação e desejo. Filipa confronta Jaques sobre atitudes antigas, mas também reconhece que algo nele parece ter mudado.

Davi (Rafa Vitti) vê Jaques (Marcello Novaes) beijando Filipa (Claudia Abreu) em Dona de Mim
Davi (Rafa Vitti) vê Jaques (Marcello Novaes) beijando Filipa (Claudia Abreu) em Dona de Mim Imagem: Divulgação/Globo

O clima de encantamento culmina quando Jaques se aproxima para beijar Filipa. Esse momento que é interrompido pela consciência de Filipa. Jaques tenta convencê-la a viver o momento como uma fantasia, mas Filipa resiste.

Quem assiste tudo de longe é Davi (Rafa Vitti). Mais tarde, o rapaz confronta Jaques sobre a atitude do vilão perante à madrasta.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

