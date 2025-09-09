Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e choca público

Catherine Zeta-Jones, 55, foi alvo de críticas na internet por um comentário inapropriado sobre um fã pré-adolescente.

O que aconteceu

A atriz comentou que vem fazendo sucesso com o público mais jovem por conta de sua participação em "Wandinha" (Netflix). "Agora tenho uma nova geração de fãs", festejou, durante participação no programa Late Show with Seth Meyers.

Ela contou que, recentemente, foi abordada por um menino de 12 anos que lhe pediu um autógrafo. "Eu estava jogando golfe com Michael [Douglas, 80, seu marido] outro dia e um garoto muito bonito de 12 anos veio até mim e pediu meu autógrafo."