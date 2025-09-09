SplashUOL
Reality Shows

Casamento às Cegas +50 terá episódios extras com reacts de celebridades

Péterson Neves
De Splash, em São Paulo
Famosos reagem aos episódios de Casamento às Cegas +50
Famosos reagem aos episódios de Casamento às Cegas +50 Imagem: Aline Arruda/Netflix

A temporada "Casamento às Cegas: Nunca é tarde" estreia no próximo dia 10 de setembro, na Netflix, com uma grande novidade: a participação de famosos. Calma, ainda não é para buscar um novo amor. Splash apurou que o reality show que terá participantes acima dos 50 anos trará episódios especiais com reacts das celebridades.

O que aconteceu

Como será a dinâmica dos famosos? A Netflix selecionou oito celebridades para assistir aos episódios da nova temporada. Eles prometem reacts divertidos, surpreendentes e emocionantes das histórias dos casais.

Quem serão os famosos? Os famosos foram divididos nas duplas Luana Piovani e Rafa Chalub, Camilla de Lucas e Chico Barney, Regina Volpato e Yuri Marçal, Marcelo Adnet e Júlia Rabello para assistir aos episódios.

Luana Piovani integra elenco dos famosos que participam do Casamento às Cegas +50
Luana Piovani integra elenco dos famosos que participam do Casamento às Cegas +50 Imagem: Aline Arruda/Netflix

O que as celebridades vão descobrir? Os famosos, que não se conheciam, puderam ainda experimentar o que os reais participantes vivem por trás dos telões e saberem mais sobre cada um.

Luana Piovani, 49, ficou impactada com as histórias dos casais da temporada intitulada "Nunca é tarde". "Achei a temática 50+ justa e atual, e observei que ainda esperamos que o outro suponha sem que algo tenha sido falado? O humano não é sincero no que comunica. Precisamos de terapia."

Regina Volpato, 57, assegurou que o público irá se surpreender pela temporada trazer algo ainda não visto na TV. "Achei que é uma temporada que mantém o DNA, mas é completamente diferente das outras pelo perfil dos participantes. Acredito que a audiência irá amar."

Chico Barney integra elenco dos famosos que participam do Casamento às Cegas +50
Chico Barney integra elenco dos famosos que participam do Casamento às Cegas +50 Imagem: Aline Arruda/Netflix

Já para Chico Barney, 42, a melhor surpresa foi que, assim como o amor, o vacilo não tem idade. "É fascinante ver como os homens e as mulheres nessa faixa etária reagem às próprias expectativas e, sobretudo, às expectativas dos outros. Tudo muito diferente - e divertido."

Os fãs curiosos podem conferir na própria Netflix o que os famosos acharam da temporada ao final de cada uma das três partes da estreia: dias 10 de setembro (4 episódios), 17 de setembro (4 episódios) e 24 de setembro (2 episódios finais focados nos casamentos). E, ainda na última parte, há uma surpresa com os próprios participantes.

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil é produzida pela Endemol Shine Brasil e dirigida por
Cassia Dian.

