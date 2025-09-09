Casamento arruinou Odete? Vilã recebe 3 notícias péssimas hoje em Vale Tudo

Empresa pode ser afetada drasticamente com a nova relação. Também nesta terça, Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa.

César é o porta-voz de outra notícia bombástica para Odete. Ele revela à esposa que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima. Em seguida, Mário Sérgio comunica a Odete que foi mesmo a jovem a responsável pela matéria difamando o amigo. Mesmo sabendo toda a verdade, a executiva presenteia o marido com um carro "zero".

