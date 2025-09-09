Ator de Game Of Thrones quebra recorde mundial de levantamento de peso

Hafthor Júlíus Björnsson, 36, conhecido mundialmente como Gregor Clegane — o 'Montanha' de Game of Thrones — voltou aos holofotes no último sábado (6). O islandês levantou 510 quilos no The Strongman Open e quebrou o recorde mundial de levantamento de peso.

O que aconteceu

Björnsson também se tornou o primeiro homem a erguer mais de 500 kg em três ocasiões diferentes (501, 505 e agora 510). Na competição ele superou os vice-campeões Austin Andrade e Adam Bishop com uma vantagem de 40 kg.

Em julho, o ator já havia quebrado o recorde de levantamento de peso. Na oportunidade, ele levantou 505 quilos durante uma competição na Alemanha.