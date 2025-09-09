SplashUOL
Ator de Game Of Thrones quebra recorde mundial de levantamento de peso

Hafthor Júlíus Björnsson quebra recorde mundial ao erguer 510 kg
Hafthor Júlíus Björnsson quebra recorde mundial ao erguer 510 kg Imagem: Reprodução/ Giants Live

Hafthor Júlíus Björnsson, 36, conhecido mundialmente como Gregor Clegane — o 'Montanha' de Game of Thrones — voltou aos holofotes no último sábado (6). O islandês levantou 510 quilos no The Strongman Open e quebrou o recorde mundial de levantamento de peso.

O que aconteceu

Björnsson também se tornou o primeiro homem a erguer mais de 500 kg em três ocasiões diferentes (501, 505 e agora 510). Na competição ele superou os vice-campeões Austin Andrade e Adam Bishop com uma vantagem de 40 kg.

Em julho, o ator já havia quebrado o recorde de levantamento de peso. Na oportunidade, ele levantou 505 quilos durante uma competição na Alemanha.

Após a nova conquista, o ator disse ainda que a marca alcançada não era sua capacidade máxima: "É incrível como pareceu fácil. Sinceramente, acredito que eu conseguiria levantar 530 kg. O que acham?", afirmou.

Com 2,06 metros de altura e 200 kg, o ator mantém uma rotina que impressiona. Na manhã do campeonato, o "gigante" compartilhou seu café da manhã: batatas (doces e normais), ovos, arroz, iogurte grego, aveia com mirtilos e suco de laranja. "Eu nunca mudo nada no dia da competição", disse ele. "A mesma comida, o mesmo plano. Mantenha o estômago feliz, mantenha o foco."

Hafthor volta à atuação no ano que vem. O ator será o vilão do novo filme live-action de He-Man, "Mestres do Universo".

*Com informações de reportagem publicada em 29/07/2025

