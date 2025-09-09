Assexuais: entenda a orientação sexual de Poliana e Marieta em 'Vale Tudo'

Assexualidade é a falta total, parcial ou condicional de atração sexual, independentemente do gênero do parceiro. Ela é considerada uma orientação sexual, assim como a homossexualidade ou a heterossexualidade.

Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Isso não significa falta de sentimentos ou de capacidade de amar, mas sim uma forma diferente de vivenciar a sexualidade. Pessoas assexuais podem não sentir desejo de manter relações sexuais, porém, podem ter vínculos afetivos profundos.

Cerca de 8% das mulheres brasileiras e 2,5% dos homens se identificam como assexuais. Os dados são do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo.

"Assexual" é diferente de "assexuado", que significa ausência de sexualidade. A pessoa assexual, como Poliana e Marieta, possui sexualidade, mas não sente atração sexual.

Identidades e relacionamentos

A comunidade assexual é diversa, isto é, dentro do espectro, existem diferentes identidades. Assexual estrito não sente atração sexual por nenhum gênero; demissexual só sente atração após criar um vínculo emocional; graysexual sente atração raramente, em situações específicas; assexual fluido pode transitar entre diferentes formas de vivenciar a assexualidade.