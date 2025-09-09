Arthur O Urso revela coleção com mais de 200 calcinhas: 'São histórias'

Arthur O Urso revela que tem coleção de calcinhas e explica motivo.

O que aconteceu

Influenciador diz que a ideia de colecionar começou quando perdeu a virgindade. "Na adolescência cheguei a pesar 180 quilos, me sentia invisível. Só depois da bariátrica, aos 19 anos, perdi a virgindade. Guardei a primeira calcinha como um troféu daquele momento", lembrou.

Ele exibe a coleção no centro de sua sala. "Está bem no meio da minha casa. Quem entra já vê. Não escondo. Alguns colecionam rolhas de vinho, eu coleciono calcinhas", indicou.