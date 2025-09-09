Ana Paula Siebert surpreende ao elogiar as pernas de Justus: 'Gostoso'

Ana Paula Siebert, 37, revelou o que achava mais charmoso em Roberto Justus, 70, além de relembrar o início do romance e compartilhar o que gastaria no cartão do marido.

O que aconteceu

A modelo admitiu que se sente atraída pela coxa do companheiro. "Tenho uma coisa que acho muito bonita em você e outra que acho muito gostosa em você. Acho bonito os seus olhos e tive a sorte de a Vicky puxar seus olhos. E o mais gostoso é a coxa. Ele tem uma coxona, um dia, vocês reparem", disse em vídeo postado ontem no Instagram.

A influenciadora relembrou o início da relação. "A gente começou nosso relacionamento no meio de um furacão, uma separação muito recém-acontecida, de uma família muito querida. Cheguei sem entender nada do que estava acontecendo e a gente encarou muitas críticas, não só pela rapidez como você se apaixonou, mas pela diferença de idade, uma pessoa 32 anos mais nova que ele. A gente teve esse julgamento que foi muito pesado."