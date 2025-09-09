SplashUOL
Gravata de grife de Moraes vira assunto nas redes sociais; veja o preço

De Splash, em São Paulo
Alexandre de Moraes usa gravata de cachorrinho durante julgamento da trama golpista Imagem: Rosinei Coutinho/STF e Ferragamo

O ministro Alexandre de Moraes escolheu uma gravata rosa de com estampa de "cachorrinhos" para o terceiro dia de julgamento da trama golpista.

A gravata de seda pura da grife italiana Ferragamo custa cerca de R$ 1.300. A peça está à venda no site da marca por 240 dólares, nas cores azul, rosa e amarelo.

No site, a descrição da peça diz que a gravata oferece "um toque de charme e expressão pessoal para personalizar seu visual profissional". A gravata ainda traz "um padrão geométrico energético e lúdico".

A marca oferece outras gravatas com estampas divertidas, em diferentes cores. Há estampas de elefantes, cavalos, focas, tigres e até um desenho inspirado no jogo Tetris.

Essa não é a primeira vez que Moraes usa uma gravata "descontraída" em uma sessão. Em março, na primeira sessão do STF para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados virariam réus pela suposta tentativa de golpe de Estado, o ministro optou por uma gravata da marca Hermés, com estampa que mostrava um dragão cuspindo fogo em um coelhinho.

Gravata de Alexandre de Moraes está à venda no site da grife Ferragamo Imagem: Reprodução

