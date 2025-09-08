'Vale Tudo' pega fogo com dois novos casais e barraco em casório de Odete

Mais um par ganha força no capítulo de terça-feira. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Isso já estava programado no roteiro do remake, mas não aconteceu na versão de 1988.

Por fim, neste mesmo capítulo, um grande barraco quase arruína casamento de Odete. A ricaça dá orientações para Celina organizar seu casamento. Logo após, Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento da empresária com César.

Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. César decide fugir da festa com Olavo. Porém, Odete deve contornar a situação e anunciar aos convidados que tudo não passa de uma fake news.

Outros acontecimentos marcam esse capítulo: Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André irá morar com ela. Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.