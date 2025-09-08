Popular e realista: o que sabemos de 'Três Graças', próxima novela das 21h

Ela integra uma família de mães solo: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral). Criada pela mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada pelo pai, Gerluce enfrentou destino parecido com a chegada da filha na fase em que se preparava para entrar na faculdade. Faz de tudo para cuidar da mãe idosa e para que a filha não precise abrir mão dos sonhos.

Descrita como forte e de pensamento positivo, Gerluce se vê em uma situação que pode mudar o rumo de sua vida ao identificar um esquema de corrupção na casa da perversa Arminda (Grazi Massafera). Ela trabalha como cuidadora de Josefa (Arlete Salles), mãe idosa de Arminda.

Arminda e seu amante, Santiago Ferette (Murilo Benício), lideram um esquema de falsificação de remédios que impacta não apenas a saúde da mãe de Gerluce, mas a de muitas pessoas da favela onde vive. Também lá, na mansão da patroa, ela encontra uma grande quantia de dinheiro guardada dentro de uma estátua escondida.

É nesse contexto que a vida a coloca diante de um conflito ético: até onde cabe uma atitude drástica em nome de um bem maior? Essa pergunta da sinopse supõe dilema da vida da personagem: usar ou não o dinheiro de vilões corrupto a favor de sua mãe e de toda a comunidade?

A realidade está muito complexa e não podemos deixar de falar dela, mas uma novela não quer dar conta da realidade. Ela quer propor que essa realidade ilumine as pessoas e, sobretudo, divirta as pessoas. É uma novela que vai divertir o público, vai emocionar. Luiz Henrique Rios, diretor artístico

"Três Graças" terá um tom de "tragicomédia", conta o diretor artístico. "No meio de um drama profundo, você acha uma comédia. No meio de uma comédia, você tem muita tragédia.[...] É uma novela de mistério, drama, de questões complexas, mas sobretudo, é uma novela leve. [...] Tem uma hora em que a gente ri da tragédia da gente, porque se for levar tudo a sério, pira. É esse o tom da nossa história", conta.