The Town 2025: O pedido inesperado de Travis Scott que incomodou os fãs

Quem acompanhava de casa o show do rapper Travis Scott no The Town 2025 precisou de paciência, pois a transmissão oficial começou com 20 minutos de atraso. O motivo? Uma exigência do próprio artista, que pediu o delay na exibição do show.

O que aconteceu

A decisão caiu como um balde de água fria em parte dos fãs, que esperavam ver a performance em tempo real. O intervalo imposto pelo cantor rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite.

No X (antigo Twitter), a frustração transbordou e usuários criticaram a exigência de Travis, classificando a atitude como ultrapassada e arrogante. "Um mico: o artista pedir delay para transmitir um show na TV", reclamou um perfil. Outro foi além: "Um saco esses artistas estrelinhas que pedem delay. Não estamos mais em 2017".