Estrela da Casa: Por 1 décimo, Talíz é a terceira eliminada do reality show

Talíz foi a terceira eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ela recebeu 8.70 na média das notas e perdeu a disputa contra Biahh, que teve 8.71.

O que aconteceu

Durante o terceiro Festival da temporada, ela se apresentou com a música "Fora da Lei". Todos se apresentaram ao vivo.

A cantora teve umas das três apresentações entre as piores avaliadas do público, ao lado de Bea e Biahh Cavalcante.