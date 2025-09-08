Tati Machado sobre substituir Ana Maria Braga na TV: 'Abraço com segurança'

Tati Machado e Ana Maria Braga Imagem: Daniela Toviansky/Globo

Questionada sobre futuro e se há vontade de ter um programa para chamar de seu, Tati desconversa. "As coisas sempre aconteceram muito naturalmente para mim mesmo, assim, sem forçação, sem pé na porta, e faz parte do meu jeito também. São seis anos que eu tenho aprendido tanto, sem necessariamente ter um programa, sabe?"

Tati menciona a amiga, Ana Clara, apresentadora do Estrela da Casa, a quem define como "uma estrela". "Ela tem como combinado com ela mesma, uma coisa que eu admiro muito e que eu faço comigo, que é não abrir mão de quem ela é. E eu acho que carisma não é uma coisa que você consegue construir, não é uma coisa que você consegue, adaptar, consegue fingir. Carisma ou você tem, ou você não tem".

E eu fico muito feliz de ser uma pessoa que as pessoas levantam isso, de que é muito carismática e tal. Eu acho que o que é meu vai ser meu, no tempo que for para ser meu. Tati Machado

Dança dos famosos

Tati foi ganhando espaço na Globo aos poucos. Ela estreou no Se Joga, em 2019, comentando os bastidores da televisão. Depois, começou a fazer parte de programas como É De Casa, Mais Você, e do Encontro. Também participou do The Masked Singer e se destacou com as participações no Lip Sync, do Domingão, e especialmente na Dança dos Famosos, da qual saiu vencedora em 2024.