Raul Gil tem previsão de alta em breve, diz filho

De Splash, em São Paulo
Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo
Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Raul Gil, 87, deve receber alta em breve, segundo seu filho.

O que aconteceu

O apresentador está "cada dia melhor". No Instagram, Raul Gil Jr. postou um vídeo chegando no Hospital Moriah, em São Paulo, para passar a noite com o pai.

Meu pai está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração. Raul Gil Jr.

No vídeo, é possível ouvir a voz de Raul Gil. Quando o filho entra no quarto, ele exclama: "Ô, bonitão! Estamos fazendo fisioterapia".

A cuidadora que ficou com Raul Gil durante o dia diz que ele poderia receber alta ainda hoje. "Se ele não sair amanhã, à noite eu venho", diz a cuidadora no vídeo postado na noite de ontem. Raul Gil, então, responde: "Sai amanhã!"

Diverticulite aguda e desidratação

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.

Recentemente, lidou com uma polêmica envolvendo sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. Nanci acusou o pai de ter sido ausente em sua criança.

Ele negou as acusações. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.

