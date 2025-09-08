Raul Gil tem previsão de alta em breve, diz filho

No vídeo, é possível ouvir a voz de Raul Gil. Quando o filho entra no quarto, ele exclama: "Ô, bonitão! Estamos fazendo fisioterapia".

A cuidadora que ficou com Raul Gil durante o dia diz que ele poderia receber alta ainda hoje. "Se ele não sair amanhã, à noite eu venho", diz a cuidadora no vídeo postado na noite de ontem. Raul Gil, então, responde: "Sai amanhã!"

Diverticulite aguda e desidratação

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.