Academia Brasileira de Cinema divulga pré-seleção de filmes para o Oscar

Foi divulgada hoje a lista de filmes pré-selecionados para disputar uma vaga no próximo Oscar.

Eles foram selecionados a partir de uma lista de 16 filmes inscritos na disputa. Hoje, a comissão de seleção da Academia Brasileira de Cinema se reuniu e reduziu a lista para seis obras.

No dia 15 de setembro, o representante do Brasil no Oscar 2026 será divulgado. Cada país pode enviar uma obra por ano para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que em seguida define quais obras (e quais países) vão concorrer a melhor filme internacional.