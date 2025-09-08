Pecado? Samir faz pedido comovente a Candinho em 'Êta Mundo Melhor!'

Samir vai implorar por ajuda para Candinho no capítulo desta segunda-feira (8) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Depois, Zulma anuncia que Samir será adotado por esse casal.
No fim do capítulo, Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado. A cena deve emocionar o público.
Ainda nesta segunda, Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sabiá captura Ernesto e Estela se desespera ao ver o vilão no hospital.
Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.