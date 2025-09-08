'IR não tem campo pra chantagem': especialista explica cenas de Vale Tudo

Segundo Rocha, o maior problema recai sobre quem recebe o dinheiro. Para ele, personagens como Maria de Fátima e Ana Clara ficariam sob suspeita ao movimentar grandes quantias sem explicação. Odete poderia declarar em seu IR como doação, mas não teria qualquer dedução.

O pepino mesmo disso aí não tá com quem dá o dinheiro, mas com quem recebe. Porque a Maria de Fátima e a Ana Clara ficam na seguinte situação, elas são pobres, e de repente pinga um pix de R$ 300 mil na conta. O banco é obrigado a informar o Coaf, que é aquele comitê que cuida de movimentações atípicas. Atípicas, em linguagem de gente, é sem explicação aparente. Graciliano Rocha

Rocha explica que, ao ser questionada pelo fiscal, a pessoa não pode justificar a origem do dinheiro como resultado de chantagem. Caso tente alegar doação, será cobrado o imposto estadual sobre doações.

O fiscal vai perguntar, 'mas aí, minha filha, de onde veio esse dinheiro'? O que ela vai falar? Não pode dizer pro fiscal que estava chantageando alguém, porque isso é uma atividade ilegal. Você pode até escapar da cadeia nesse caso, mas da Receita Federal você não escapa. Graciliano Rocha

