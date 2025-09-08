SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Morre José Santana, dublador de Chuck Norris e 'Os Simpsons', aos 83 anos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Dublador José Santana, voz de Chuck Norris, morreu aos 83 anos
Dublador José Santana, voz de Chuck Norris, morreu aos 83 anos Imagem: Reprodução/Instagram

José Santana, conhecido por dublar Chuck Norris e "Os Simpsons", morreu aos 83 anos neste domingo (7), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A família comunicou a morte do artista no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Tony Gordo e Seymour Skinner, do desenho "Os Simpsons", foram dublados por ele. Além deles, também dublou Chuck Norris, Hector Elizondo ("Um Tira da Pesada"), Doc ("Todo Mundo Odeia o Chris") e Logan Roy ("Succession").

José Santana começou na dublagem em 1972. Pouco tempo depois, o artista alcançou o cargo de diretor de dublagem da Herbert Richers e da rede Telecine.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.