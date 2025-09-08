Morre José Santana, dublador de Chuck Norris e 'Os Simpsons', aos 83 anos

José Santana, conhecido por dublar Chuck Norris e "Os Simpsons", morreu aos 83 anos neste domingo (7), no Rio de Janeiro.
O que aconteceu
A família comunicou a morte do artista no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.
Tony Gordo e Seymour Skinner, do desenho "Os Simpsons", foram dublados por ele. Além deles, também dublou Chuck Norris, Hector Elizondo ("Um Tira da Pesada"), Doc ("Todo Mundo Odeia o Chris") e Logan Roy ("Succession").
José Santana começou na dublagem em 1972. Pouco tempo depois, o artista alcançou o cargo de diretor de dublagem da Herbert Richers e da rede Telecine.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.