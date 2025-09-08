Morre Angela Ro Ro aos 75 anos, após meses internada no Rio de Janeiro

Durante a pandemia de covid-19, pediu ajuda financeira nas redes sociais. Angela dizia ter dificuldades para encontrar patrocinadores para suas lives.

Ao jornal Extra, ela disse na ocasião que usaria o dinheiro para pagar seus funcionários durante o período de isolamento social. "Vou deixar de pagar a minha empregada que, inclusive, não está bem de saúde nem vem trabalhar? Claro que não. Vou repassar a dificuldade? Não vou fazer sacanagem com os outros".

Neste ano, foi hospitalizada e voltou a pedir ajuda aos fãs. Ela disse estar com suspeita de câncer: "Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com o assunto mais sério, pois eu amo a minha vida, eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo", disse em vídeo postado no Instagram.

Segundo seu advogado, Angela vivia de doações nos últimos meses de sua vida. "Cabe ressaltar que as doações que foram recentemente solicitadas ainda são muito bem-vindas, pois esta é, atualmente, a sua única fonte de renda", disse em julho através de comunicado.