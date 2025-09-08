Morre Angela Ro Ro aos 75 anos, após meses internada no Rio de Janeiro

A cantora Angela Ro Ro morreu hoje, aos 75 anos, no Rio de Janeiro.
O que aconteceu
Artista tratava um quadro de infecção. Informação foi confirmada pelo advogado da cantora, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em contato com a reportagem de Splash.
Sobre a causa da morte, a cantora contraiu uma outra bactéria na UTI onde estava. Ela não estava totalmente isolada dos demais doentes.
Ela estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, desde o dia 17 de junho. À época, a estrela deu entrada na unidade de saúde com um quadro grave infecção pulmonar.
Cantora foi submetida a uma traqueostomia no início de julho.
No começo de junho, o produtor musical Paulinho Lima publicou em suas redes sociais uma postagem em que dizia que Ro Ro estaria "debilitada e isolada em seu apartamento, sem conseguir ir ao banheiro sozinha". A informação foi desmentida pela própria Angela, que classificou a publicação como uma "fofoca sem o menor conhecimento".
Carreira
Angela Ro Ro nasceu no Rio de Janeiro. O apelido "Ro Ro" surgiu na infância, dado por meninos do bairro devido à voz rouca. A carreira, que abrange os gêneros MPB, blues, rock e jazz, começou por volta de 1979.
Década de 1980 consolidou a imagem pública da artista, caracterizada por um temperamento forte e uma inclinação a escândalos. Após seu álbum de estreia, lançou "Só Nos Resta Viver" (1980) e "Escândalo!" (1981). Entre o final dos anos 1980 e a década de 1990, sua produção fonográfica foi menos intensa, com apenas dois discos lançados nesse período: "Prova de Amor" (1988) e "Ao Vivo - Nosso Amor ao Armagedon" (1993).
Entre 2004 e 2005, apresentou o talk-show Escândalo no Canal Brasil, recebendo diversos colegas da música popular brasileira. Em 2006, assinou com a Indie Records, lançando o álbum de estúdio "Compasso" e o álbum "Ao Vivo".
Problemas financeiros
Durante a pandemia de covid-19, pediu ajuda financeira nas redes sociais. Angela dizia ter dificuldades para encontrar patrocinadores para suas lives.
Ao jornal Extra, ela disse na ocasião que usaria o dinheiro para pagar seus funcionários durante o período de isolamento social. "Vou deixar de pagar a minha empregada que, inclusive, não está bem de saúde nem vem trabalhar? Claro que não. Vou repassar a dificuldade? Não vou fazer sacanagem com os outros".
Neste ano, foi hospitalizada e voltou a pedir ajuda aos fãs. Ela disse estar com suspeita de câncer: "Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com o assunto mais sério, pois eu amo a minha vida, eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo", disse em vídeo postado no Instagram.
Segundo seu advogado, Angela vivia de doações nos últimos meses de sua vida. "Cabe ressaltar que as doações que foram recentemente solicitadas ainda são muito bem-vindas, pois esta é, atualmente, a sua única fonte de renda", disse em julho através de comunicado.
