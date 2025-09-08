Invocação do Mal: Fã se veste como freira e é impedida de andar em shopping

Maria Alice, maquiadora e fã da franquia "Invocação do Mal", contou que foi impedida de andar no Shopping Rio Poty, em Teresina, por estar vestida e maquiada como Valak, a freira demoníaca dos filmes.

O que aconteceu

Maria Alice usou sua conta no TikTok para relatar o acontecido. "No shopping falaram que eu não podia ficar circulando. Porque eles não permitiam isso por causa da maquiagem, porque eu estava irreconhecível e as câmeras não conseguiriam reconhecer meu rosto. Eu poderia assistir o filme e depois me retirar."