Essa personagem vai cometer uma maldade contra Heleninha em 'Vale Tudo'

A briga será ouvida por Marina (Fernanda Botelho), empregada da casa. Sem perder tempo, a funcionária leva a fofoca até Fátima, que decide se aproveitar da situação.

Marina e Maria de Fátima armam um plano maldoso contra a pintora. Marina coloca gotas de um remédio no chá de Heleninha, que sem desconfiar, bebe tudo. Minutos depois, a artista plástica adormece profundamente na poltrona da sala.

Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Celina (Malu Galli) encontra a sobrinha desacordada e tenta acordá-la, mas não consegue. Marina, fingindo preocupação, insinua que Heleninha possa ter abusado de remédios.

Essa não será a primeira parceria entre Marina e Maria de Fátima. Nesta semana, a empregada revela à oportunista que Odete (Débora Bloch) se casará com César (Cauã Reymond). Com essa informação, a filha de Raquel (Taís Araújo) consegue montar uma armadilha para desmoralizar o ex-amante.