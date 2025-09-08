Luana Piovani denuncia problemas de Noronha e critica Ewbank e Gagliasso

Luana Piovani, 49, relatou alguns problemas de Fernando de Noronha e deu uma alfinetada em Bruno Gagliasso, 43, e Giovanna Ewbank, 38, que viaja com frequência para o destino.
O que aconteceu
A atriz informou que estava fazendo uma denúncia. "Frequento essa ilha há 32 anos. Conheço Noronha há muito tempo e de um jeito muito diferente do qual ele se apresenta hoje. A denúncia que venho fazer é pensem pelo básico", declarou em vídeo postado hoje em seu perfil no Instagram.
No post, citou alguns desafios do arquipélago. "Pus uma foto 'isca' para que o vídeo, apesar de longo, viralize. Precisamos cuidar bem de Noronha! É urgente! A ilha está caótica, racionamento de água para morador, falta ar-condicionado na única escola, não há preocupação sobre saúde mental e zero estrutura para mães atípicas", ressaltou na legenda.
Nos comentários, uma mulher marcou Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e questionou suas posturas. "Cadê os defensores da ilha? Não são vocês que fizeram uma pousada lá?", perguntou na publicação.
Luana Piovani interagiu com a mulher e alfinetou o casal. "Cadê? Eles 'têm' pousada aqui, é?", respondeu. Segundo a revista Casa e Jardim, Gagliasso e Ewbank são donos das pousadas Maria Flor Noronha e Maria Bonita.
