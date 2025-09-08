Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

Se por um lado o comediante parece estar com receios de novas condenações, do outro, é justamente esse o material de "Enterrado Vivo". Lins prega para convertido e usa seu tempo no palco para explicar por que o que ele faz é uma comédia válida, e até o porquê de ser engraçado.

Em um momento do show, ele usa uma analogia e tenta "criar artificialmente" um estereótipo, só para mostrar que não funciona. "Vamos criar o estereótipo que chinês é cheiroso. Segundo a mídia, a piada tem esse poder. É só fazer piada que vai nascer o estereótipo".

Se eu falar: 'agora tô trabalhando numa empresa chinesa, a minha esposa acha que eu tô traindo ela. Todo dia chego em casa perfumado'. Sem graça, ninguém riu! Virou um stand-up de mulher. Léo Lins contando piada

A plateia ri, e ele sente que seu ponto foi provado. "Agora, se eu falo: 'tô trabalhando numa empresa chinesa, ontem todos os funcionários ganharam presente e eu, não: era dia das crianças. Fica engraçado', porque a criança chinesa trabalha", explica mais uma vez.

Ele chega a revisitar piadas polêmicas, como quando disse que "na escravidão, negro nascia empregado e já achava ruim".