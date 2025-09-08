SplashUOL
Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

Ane Cristina
De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Léo Lins no show "Enforcado Vivo"
Léo Lins no show "Enforcado Vivo" Imagem: Reprodução

Condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em junho por proferir discursos preconceituosos contra vários grupos minoritários, Léo Lins recorre em liberdade e segue com apresentações pelo Brasil, agora com o show "Enterrado Vivo".

O comediante lotou o Teatro Gazeta, em São Paulo, na sexta-feira (29). O novo espetáculo tem o mesmo tom do anterior, "Perturbador", que causou a condenação: Lins segue fazendo piadas com negros, comunidade LGBT+, nordestinos, soropositivos, etc.

Humorista parece mais cauteloso com vazamentos da apresentação. É reiterado diversas vezes que é proibido filmar, gravar ou registrar de qualquer forma que seja o espetáculo, sob literal ameaça de ser espancado e violentado. É piada — pelo menos o público entende assim, e gargalha.

Se por um lado o comediante parece estar com receios de novas condenações, do outro, é justamente esse o material de "Enterrado Vivo". Lins prega para convertido e usa seu tempo no palco para explicar por que o que ele faz é uma comédia válida, e até o porquê de ser engraçado.

Em um momento do show, ele usa uma analogia e tenta "criar artificialmente" um estereótipo, só para mostrar que não funciona. "Vamos criar o estereótipo que chinês é cheiroso. Segundo a mídia, a piada tem esse poder. É só fazer piada que vai nascer o estereótipo".

Se eu falar: 'agora tô trabalhando numa empresa chinesa, a minha esposa acha que eu tô traindo ela. Todo dia chego em casa perfumado'. Sem graça, ninguém riu! Virou um stand-up de mulher. Léo Lins contando piada

A plateia ri, e ele sente que seu ponto foi provado. "Agora, se eu falo: 'tô trabalhando numa empresa chinesa, ontem todos os funcionários ganharam presente e eu, não: era dia das crianças. Fica engraçado', porque a criança chinesa trabalha", explica mais uma vez.

Ele chega a revisitar piadas polêmicas, como quando disse que "na escravidão, negro nascia empregado e já achava ruim".

É óbvio que não nascia empregado com décimo-terceiro, carteira assinada, é esse absurdo que faz a piada
Léo Lins em show

A estratégia de explicar piada parece contraproducente, mas mais do que humor para seu público, Lins fornece material de defesa para seus apoiadores. Está mais do que óbvio que o humor dele não agrada a todos; repassar suas piadas para quem não gosta dele não vai ajudar, mas talvez explicar o "sentido" — palavra que Léo Lins usa várias vezes, sim.

Com o passar da apresentação, ele se desprende das justificativas e usa só o deboche para comentar as críticas. Chama de "frases merda" os apontamentos como "não se faz piada com minoria". "Então vou rir da fome na Somália, porque é a maioria".

Lins também usa sua condenação e processos para criticar a Justiça brasileira. Para o humorista, o judiciário deveria estar ocupado com pautas mais relevantes do que "perseguir um palhaço em cima de um palco".

Show de talentos

Ao final do show, o humorista criou uma competição com prêmio de R$ 100, momento do show que foi gravado. Ele convidou quem quisesse subir ao palco para mostrar qualquer habilidade diferente que tivesse.

Mais de dez pessoas subiram ao palco, inclusive crianças e adolescentes, que em teoria têm autorização dos pais. "Subiu aqui, tá autorizando o uso de imagem, aqui não é o show do Hytalo Santos", zombou o humorista, ao citar o influenciador preso por exploração sexual infantil e tráfico humano.

Os convidados mais jovens foram os que mais chamaram a atenção. Claramente imitando Léo Lins, um deles, que parecia ter cerca de 10 anos, mostrou como habilidade a "imitação" de um surdo.

Um adolescente contou no palco que foi expulso da escola anterior por ter contado as piadas de Léo Lins. Ele revelou ter dito a um colega, cuja mãe era adotada, que ela devia ter sido achada no lixo.

Depois, o jovem tirou uma das advertências de sua mochila, disse que a responsável pela notação era uma "arrombada gorda petista" e pediu para que Léo Lins autografasse o papel. O comediante autografou, e o público explodiu em palmas.

Condenação

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), Lins foi condenado por uma apresentação de 2022, que chegou a 3 milhões de visualizações no YouTube. No show "Perturbador", Leo Lins faz piadas com temas como abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia e gordofobia. As piadas também citam pessoas famosas e incluem comentários jocosos a respeito de crimes e tragédias, como o incêndio na boate Kiss.

Também foi condenado a pagar multa equivalente a 1.170 salários mínimos, em valores da época da gravação, e indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Ao longo da apresentação, ele admitiu o caráter preconceituoso das piadas, demonstrou descaso com a possível reação das vítimas e afirmou estar ciente de que poderia enfrentar problemas judiciais devido ao teor das falas.

A Justiça Federal apontou como "agravante" o fato de as declarações terem sido feitas em um contexto de descontração, diversão ou recreação. A disponibilização do vídeo pela internet e a grande quantidade de grupos sociais atingidos pelas supostas piadas foram fatores que a Justiça Federal considerou para aumentar a pena aplicada ao comediante.

A sentença da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo destaca que atividades artísticas de humor não constituem 'passe livre' para o cometimento de crimes, assim como a liberdade de expressão não é pretexto para o proferimento de comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios.

Condenação foi criticada por humoristas. Mauricio Meirelles, Danilo Gentili, Marcelo Tas e outros do meio se pronunciaram a favor de Léo. Entre os argumentos, eles acusaram a decisão de ser um "desserviço" e que "ninguém deve ser preso pela sua arte".

Defesa recorreu à decisão e disse que a ação é sem precedentes. "Trata-se de uma decisão grave, que levanta sérias preocupações sobre os limites da liberdade artística e de expressão no Brasil. A criminalização do humor representa um risco real à liberdade criativa de todos os artistas", diz a nota do artista.

