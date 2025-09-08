Juju Salimeni compra mansão de R$ 19 mi com elevador e cinema; veja fotos

A residência conta com elevador e seis suítes, além de áreas para maior conforto. Entre os destaques da mansão estão cinema privativo, áreas gourmet para receber amigos, piscina aquecida, adega climatizada e sauna. A propriedade ainda possui uma ala exclusiva para funcionários, com suíte completa. Além disso, o casal terá closets separados, planejados para atender às necessidades individuais de cada um.

Apesar de ambos serem atletas, o casal optou por não instalar uma academia dentro da residência. "Escolhemos cada detalhe pensando no nosso estilo de vida. A proximidade da Ironberg, nossa academia, torna desnecessário ter um espaço de treino em casa", comentou Juju.

Sala possui visão para área verde e piscina Imagem: Divulgação

Casal planeja se mudar ainda neste ano. Salimeni contou que a mudança deve ocorrer logo após a participação do noivo no Mr. Olympia, que será realizado entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.