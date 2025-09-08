Hospitalizado aos 82, David Cardoso atualiza estado de saúde: 'Dificuldade'

David Cardoso, 82, atualizou seu estado de saúde após ter sido internado às pressas em Ponta Porã (MS), com um quadro de infecção generalizada.

O que aconteceu

O ator e diretor contou que já está melhor e agradeceu a preocupação dos fãs. "[Estou] meio baleado, mas seguindo a vida. Obrigado a todos que se sensibilizaram com a minha situação de saúde", declarou ele ao jornal Extra.

David acrescentou que já está conseguindo fazer caminhadas e até malhar. "Ontem andei 45 minutos, por 5 quilômetros, e malhei por uma hora com um pouco de dificuldade. O corpo faz o que a mente deseja."