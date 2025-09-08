Harry ironiza relação 'desafiadora' com o irmão, príncipe William

Harry fez uma brincadeira sobre ter uma relação 'desafiadora' com o irmão, príncipe William.
O que aconteceu
Ele participou de um evento no Reino Unido. Harry é patrono do WellChild Awards 2025, voltado para ajudar crianças e adolescentes carentes e com problemas de saúde.
Durante um papo com um desses adolescentes, Harry entrou nio assunto família. De acordo com a revista Hello!, ele perguntou para um dos rapazes se ele tinha irmãos. O jovem respondeu que sim, e Harry disse: "Ele te enlouquece? Você sabe como são irmãos", brincou.
O adolescente explicou que estuda na mesma escola que o irmão. Em resposta, Harry continuou a brincar sobre essa relação: "Isso às vezes torna as coisas mais desafiadoras."
Harry viveu algo parecido com William. Eles estudaram na mesma escola em 1998 e, em seu livro de memórias, o ex-duque de Sussex contou que seu irmão lhe ignorava quando ele entrou no Eton College.
Willy me disse para fingir que não o conhecia. Nos últimos dois anos, ele explicou, Eton tinha sido seu refúgio. Nada de irmão mais novo atrás dele, enchendo de perguntas ou se metendo em seu círculo social. Ele estava construindo sua própria vida e não queria abrir mão disso
Harry sobre sua relação com William no livro "Na Sombra"
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.