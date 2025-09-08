Harry ironiza relação 'desafiadora' com o irmão, príncipe William

Harry fez uma brincadeira sobre ter uma relação 'desafiadora' com o irmão, príncipe William.

O que aconteceu

Ele participou de um evento no Reino Unido. Harry é patrono do WellChild Awards 2025, voltado para ajudar crianças e adolescentes carentes e com problemas de saúde.

Durante um papo com um desses adolescentes, Harry entrou nio assunto família. De acordo com a revista Hello!, ele perguntou para um dos rapazes se ele tinha irmãos. O jovem respondeu que sim, e Harry disse: "Ele te enlouquece? Você sabe como são irmãos", brincou.