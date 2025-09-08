SplashUOL
Gianecchini revela desejo de atuar em série internacional, saiba qual

Ane Cristina
De Splash, em São Paulo
Reynaldo Gianecchini no The Town
Reynaldo Gianecchini no The Town Imagem: Clayton Felizardo/ Brazilnews

Se Reynaldo Gianecchini, 52, pudesse escolher uma série para participar seria The White Lotus (HBO).

A produção, vencedora de seis prêmios Emmy em três anos, sempre se passa num resort luxuoso com o nome que dá título à série. No começo de cada temporada sabemos que alguém morreu, só não quem, nem como.

"Na Globo eu não fiz nenhuma série, por exemplo. E aí eu tenho vontade de mais desses projetos que são intensos, mas assim, curtos", contou em entrevista a jornalistas no festival The Town.

Ele ressaltou a necessidade do tempo para si mesmo. "Eu tenho vontade muito de curtir a vida também. Não ficar só trabalhando que nem um maluco".

A escolha por The White Lotus se deve à narrativa. "Eu acho que no Brasil, a gente também fala de muitas coisas importantes no nosso social, mas às vezes esquece de contar a história simples dos problemas do vizinho, da mãe de família, do pai de família, que é um mundo em ebulição também, mas que pouca gente retrata, assim, né? Então eu acho que às vezes tem umas histórias de cotidiano que são muito legais, que falta a gente falar mais".

