Gianecchini revela desejo de atuar em série internacional, saiba qual

Se Reynaldo Gianecchini, 52, pudesse escolher uma série para participar seria The White Lotus (HBO).

A produção, vencedora de seis prêmios Emmy em três anos, sempre se passa num resort luxuoso com o nome que dá título à série. No começo de cada temporada sabemos que alguém morreu, só não quem, nem como.

"Na Globo eu não fiz nenhuma série, por exemplo. E aí eu tenho vontade de mais desses projetos que são intensos, mas assim, curtos", contou em entrevista a jornalistas no festival The Town.