Fogaça nega boatos de affair com Paola Carosella: 'Ela falou besteira'

Henrique Fogaça, 51, marcou presença no The Town e aproveitou para comentar os rumores de um suposto relacionamento com Paola Carosella, 52.

O que aconteceu

Chefe de cozinha negou os boatos. "Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem", disse em entrevista à CNN, ao lado da esposa, Carine Fogaça.