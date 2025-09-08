Marcos Pasquim, Piovani, Deborah Secco: famosos que já assumiram traições

Quando o assunto é traição, ninguém está imune, nem mesmo as celebridades. Nos últimos anos, muitos famosos falaram abertamente sobre infidelidade, surpreendendo fãs e mostrando que, por trás das fotos perfeitas, há relacionamentos com altos e baixos. O Splash vai te relembrar com alguns casos:
Marcos Pasquim
O ator já esteve no centro de diversas polêmicas, muitas delas registradas por paparazzis. Mas, recentemente, surpreendeu ao admitir que traiu a atriz Suzana Pires. "Fui visto beijando uma menina no Carnaval. Errei, não era um namoro aberto. Suzana estava na minha casa. No dia seguinte, quando acordei para tomar café, minha funcionária me avisou que eu estava na capa de um jornal. Entrei no quarto e eu mesmo contei para a Suzana", revelou.
Gracyanne Barbosa
Após a separação de Belo, revelada pelo colunista Lucas Pasin aqui no Splash, Gracyanne admitiu ao jornalista Léo Dias que traiu o cantor. "Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Eu sei que o magoei demais, mas hoje me arrependo", disse a influenciadora na época.
Neymar
Em 2023, Neymar pediu desculpas a Bruna Biancardi, grávida de Mavie, após vir à tona que ele ficou com a influenciadora Fernanda Campos. O jogador publicou uma carta aberta reconhecendo o erro e dizendo que não queria perder a companheira. "Errei, fui muleque", frase que virou meme logo depois.
Chico Moedas
O relacionamento entre Chico Moedas e Luísa Sonza durou poucos meses em 2023. Ela revelou o término no Mais Você após uma traição. Meses depois, Chico pediu desculpas publicamente: "Queria agradecer os esporros, as mensagens... Não quero me estender muito nisso".
Luana Piovani
Nos anos 1990, quando namorava Rodrigo Santoro, foi fotografada com outro homem. Em 2024, relembrou o caso: "Eu traí, sim, o que foi maravilhoso porque me libertei de uma prisão. Depois falei: 'cara, eu não te quero mais'".
Bruno Gagliasso
O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está junto há mais de dez anos, mas, em 2012, uma crise acabou separando os dois. Na época, Giovanna Ewbank descobriu a traição do ator com a modelo Carol Francischini. Ele admitiu o erro anos depois em entrevista no GNT. "Não foi uma suposição. Foi um fato, aconteceu", disse. O casal segue junto até hoje e tem três filhos.
Deborah Secco
Em 2022, a atriz revelou já ter traído em relacionamentos antigos. "Sempre que traí, nunca fui descoberta. Só descobriram quando eu contei", disse ao programa português Alta Definição.
MC Gui
Em 2023, MC Gui foi flagrado pela ex-noiva, Bia Michelle, no motel com outra mulher. Na época, ele admitiu o caso e pediu desculpas publicamente.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.