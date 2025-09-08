SplashUOL
Ex fala de viagem de Gordão da XJ com mulheres após término: 'Me chateou'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Nicolle Caroline, ex de Gordão da XJ, fala sobre situação difícil após término
Nicolle Caroline, ex de Gordão da XJ, fala sobre situação difícil após término Imagem: Reprodução/Instagram

Nicolle Caroline, ex-namorada de Sidney Bezerra — mais conhecido como Gordão da XJ —, desabafou sobre o relacionamento e seu término.

O que aconteceu

Influencer contou que eles se conheceram em uma mansão de influenciadores e ele não queria namorar. "Ele dizia que nunca ia namorar, até que uma foto de marketing mudou tudo. Com essa foto veio nossa primeira briga e nosso primeiro fim, mesmo sem termos oficialmente começado um relacionamento (...). Até que o tempo trouxe o amadurecimento e o perdão, e finalmente o pedido veio. O dia mais feliz das nossas vidas", detalhou em vídeo postado ontem no Instagram.

De acordo com ela, a fama mudou as coisas. "Vivemos juntos do nada ao tudo e do tudo ao nada, e assim começou oficialmente a nossa história, cheia de imperfeições, desafios, mas sempre teve o principal, o amor e o propósito. Com o tempo, o sucesso e o dinheiro chegaram, e assim, para muitas pessoas, não era conveniente que ele estivesse em um relacionamento", indicou.

Nicolle Carolina lembrou de um desrespeito e do fim do namoro. "Houve o desrespeito familiar, sem intenção, mas houve, e pedi um tempo para que ficasse mais com a minha família. Vivia muito a família dele e as coisas dele, e ele 'aceitou' e começou a sair muito. Num belo dia, simplesmente terminou pela internet e eu soube pela página de fofoca, porque tinha restringido ele dos meus stories", destacou.

A ex detalhou uma situação desconfortável com Gordão da XJ após o término. "No mesmo dia do término, ele levou quatro meninas e um menino junto para uma viagem, para um lugar que a gente sempre estava em família, onde ele me pediu em namoro. Levaram essas meninas do 'job' e pagaram tudo para elas, fizeram uma grande festa. Isso me chateou porque esperava um pouco mais de consideração, e aí foi só ladeira abaixo."

Ela ainda comentou que o ex se arrependeu do ocorrido. "Veio me pedir perdão. Nisso, a gente teve algumas recaídas, só que estava me afogando nas mágoas que não conseguia soltar, porque a gente passava um tempo bem e, depois, não estava bem, porque começava a lembrar das situações", admitiu.

Gordão da XJ e Nicolle Caroline namoraram por 11 meses. Além de pedir perdão a ela, o influencer também se desculpou publicamente e disse que ela era a "mulher de sua vida".

