'Êta Mundo Melhor!' hoje (8): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (8) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal. Sabiá captura Ernesto. Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Zulma anuncia que Samir será adotado. Estela se desespera ao ver Ernesto no hospital. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê. Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
