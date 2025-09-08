Estela finalmente faz revelação sobre Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Estela (Larissa Manoela) faz uma confissão para Celso (Rainer Cadete) no capítulo desta terça-feira (9) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Estela é apoiada por Celso após ver Ernesto no hospital. O vilão está no local após ser capturado e Sabiá também passará a noite no hospital para vigiá-lo.
A enfermeira finalmente decide contar a verdade para Celso. Estela revela ao atual amado que seu amor do passado está no hospital, mas ao que parece, ela não contará que esse homem é Ernesto.
Ainda nesta terça, Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Zulma jura vingança contra Celso.
Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Aderbal e Marilda recebem Samir.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.