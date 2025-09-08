SplashUOL
'Dona de Mim': o choro dolorido de Samuel após avó sofrer mais uma mudança

Colaboração para Splash, em São Paulo
Juan Paiva como Samuel em 'Dona de Mim'
Juan Paiva como Samuel em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Samuel (Juan Paiva) vai protagonizar uma cena emocionante nesta segunda-feira (8) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa (Suely Franco) confunde Samuel com Josef, deixando o neto preocupado. Em cenas seguintes, Filipa (Claudia Abreu) ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa, uma vez que a doença da avó progride cada vez mais.

Nesse mesmo capítulo, Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. A filha de Olívia (Andrezza Abreu) é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez.

Também nesta segunda, Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques.

Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

