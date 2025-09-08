Zizi Possi e fisioterapeuta: os romances da 'lésbica diamante' Angela Ro Ro

A vida amorosa de Angela Ro Ro, que morreu hoje, aos 75 anos, sempre chamou atenção. A cantora se definia como "lésbica diamante".

As namoradas de Angela Ro Ro

Cantora assumiu seu último namoro com sua fisioterapeuta, em 2024. Aos 74 anos, a cantora revelou no palco que vivia um relacionamento com a profissional, descrevendo-a como "linha dura, tímida e pacata", mas sem expor o nome da parceira.

Ela já se relacionou com uma jovem de 21 anos. Em 2021, Angela anunciou namoro com a gaúcha 50 anos mais nova, mas rompeu no dia seguinte, alegando pressão para tornar público o romance. Em entrevista ao jornal Extra, a parceira, Mayara Serra, afirmou ter sido enganada e chegou a declarar que a cantora era "o amor da sua vida".