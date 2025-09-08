Crimes, reality show e romance: Os 5 principais lançamentos da semana

Os lançamentos trazem novas temporadas de séries, reality de casamento, comédia nacional e até tramas sobre vida e morte.

09/09

Only Murders in the Building: 5ª temporada (Disney+)

Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) não acreditam que a morte suspeita do porteiro Lester tenha sido um acidente. O trio descobre segredos que conectam bilionários poderosos e mafiosos em Nova York.