'Consuelo pesou a mão', diz Bárbara Saryne sobre cena de Vale Tudo

O romance entre André e Aldeíde e a reação de Consuelo abriram discussões sobre autonomia e preconceito em Vale Tudo, afirma Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para Bárbara, Consuelo perdeu razão ao atacar Aldeíde de forma dura, desviando o foco do debate sobre amizade e passando a julgar escolhas pessoais do filho adulto.