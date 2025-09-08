Como é a história de 'O Morro dos Ventos Uivantes', que vai virar filme

Heathcliff é um menino órfão, cuja origem é incerta, descrito como uma espécie de cigano de pele escura. Ele foi levado quando criança pela pelo patriarca da família Earnshaw para viver em uma de suas propriedades, Wuthering Heights (nome original da obra). Ele passa a ser criado como filho pela família, ao lado dos irmãos Catherine e Hindley.

A chegada de Heathcliff movimenta a residência. Enquanto o irmão mais novo, Hindley, não aceita o rapaz por conta de suas origens, Catherine cria uma conexão forte com ele.

Quando o Sr. Earnshaw morre, Hindley manda Heathcliff para viver com os criados. Ele passa a tornar a vida do rapaz muito difícil, com tarefas desgastantes e privação de coisas básicas. O embate com eles se torna tão grande que Heathcliff faz uma promessa de vingança contra o irmão de criação.

Nesse meio tempo, sua relação com Catherine fica estremecida quando ela decide se casar com Edgar Linton. Ele é dono de uma propriedade próxima ao dos Earnshaw e, diferente de Heathcliff, faz parte da alta sociedade.

Com sua amada se casando com outro, Heathcliff decide deixar a fazenda dos Earnshaw. Ele retorna após um tempo, de forma triunfante. Afastado da família, ele se torna um cavalheiro poderoso, mas tomado pelo rancor daqueles que impediram seu romance com Catherine.

Essa não é a primeira vez que o livro será transformado em filme. Em 1992, Juliette Binoche e Ralph Fiennes viveram o casal principal. Enquanto em 1939, o diretor William Wyler fez sua própria versão do longa, tendo Laurence Olivier como Heathcliff e Merle Oberon como Catharine. Ele foi indicado a oito estatuetas do Oscar.